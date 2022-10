"Allianz non riconosce il sindacato Usb": lavoratori protestano davanti alla Torre

Presidio di tre giorni, martedì, mercoledì e giovedì, davanti alla Torre Allianz di Milano, in piazza Tre Torri (Citylife), da parte di alcuni lavoratori di Allianz Worldwide Partners. La richiesta principale è che venga riconosciuta ufficialmente la presenza in azienda della sigla sindacale Usb, a cui questi lavoratori hanno recentemente aderito.

"A maggio 2022 - si legge in una nota dei lavoratori - Usb ha chiesto ben due incontri ad Awp per confrontarsi in merito a diverse problematiche. Le richieste sono cadute nel vuoto. E' stato quindi convocato uno sciopero per il primo di agosto, durante il quale la responsabile risorse umane di Awp ha comunicato ai funzionari della polizia che avrebbe convocato Usb per un confronto. Ma questo incontro non è mai avvenuto".

Tra le problematiche denunciate dai lavoratori, gli alti livelli di stress per gli elevati carichi di lavoro e l'avviamento di un processo di esternalizzazione e automatizzazione del lavoro. "Awp - si legge ancora nella nota dei manifestanti -, azienda partner del gruppo Allianz, sostiene il rispetto, l'inclusione e la diversità. Alle lavoratrici e lavoratori iscritti a Usb questi valori vengono preclusi. Scegliere da chi essere rappresentati sindacalmente è un diritto garantito dalla Costituzione".