Sindacalisti arrestati, in centinaia alla manifestazione davanti alla prefettura

Presidio dei sindacati Si Cobas e Usb davanti alla prefettura di Milano, e in altre piazze della Lombardia, per protestare contro l'arresto di sei sindacalisti a Piacenza. Sotto accusa le proteste a partire dal 2016 in aziende importanti, tra cui Ikea e Amazon, ma anche Gls e Tnt. Gli arrestati sono il coordinatore nazionale del Si Cobas Aldo Milani e i dirigenti piacentini Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini e Bruno Scagnelli, oltre a Abed Issa Mohamed e Roberto Montanari dell'Usb.

Le forze dell'ordine hanno chiuso alcuni tratti di via Donizetti e corso Monforte per monitorare la situazione dello sciopero, mentre sono presenti centinaia di lavoratori.

Contemporaneamente, sono state annunciate altre manifestazioni sempre di Si Cobas e Usb, presso alcune aziende del Milanese: attese 70 persone alla Teva (Nerviano), 10 alla Fercam (Rho), 30 al Carrefour (Pieve Emanuele) e 30 alla Dhl (San Giuliano Milanese).