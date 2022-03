Corteo in centro a Milano oggi: vie chiuse e mezzi Atm deviati

Largo ai manifestanti. Oggi, venerdì 25 marzo, in centro a Milano va in scena lo "sciopero globale", la grande protesta indetta dagli studenti e dalle ragazze e dai ragazzi di Fridays for future, l'associazione che da mesi ormai si batte contro l'emergenza climatica.

L'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli, da dove poi i manifestanti muoveranno in corteo verso Porta Venezia, dove dovrebbero arrivare circa tre ore dopo. Stando a quanto reso noto dalla polizia locale, saranno chiuse al traffico via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, corso Monforte, piazza Tricolore, viale Majno e piazza Oberdan.

Inevitabili i disagi anche per i mezzi Atm, che dovranno deviare dal percorso abituale per permettere il passaggio della manifestazione. "Queste linee - ha segnalato l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina - potrebbero essere deviate o rallentate: tram 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 24, 27" e "bus 50, 54, 57, 60, 61, 65, 73, 84, 94".

Foto da Instagram Fridays for future