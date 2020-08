Settembre, con la "ripresa" tornano anche le lotte degli antagonisti

Sono state annunciate diverse manifstazioni antagoniste a Milano per il mese di settembre. Si inizia il 2 settembre con il collettivo femminista Non Una Di Meno, che ha organizzato un'assemblea pubblica. Il giorno dopo, il 3, il centro sociale Torchiera organizza una "chiamata alle arti", ovvero un'assemblea pubblica in difesa di spazi autogestiti come Cascina Torchiera, Ri-Make, Lambretta, Sos Fornace Rho e altri. Alcuni di questi spazi, tra cui la stessa Cascina Torchiera, recentemente sono stati messi a bando dal Comune di Milano per progetti di riqualificazione.

Terza assemblea pubblica il 5 settembre in piazzale Baiamonti, stavolta sulla ripresa scolastica, a cura dei collettivi studenteschi, che annunciano anche una manifestazione degli studenti per il 25. I collettvi lamentano che la ripresa scolastica dopo il covid non sarà con la necessaria sicurezza, presenza e continuità.

Il 15 settembte sarà la volta degli abitanti di Giambellino e Lorenteggio, con un presidio davanti al Tribunale di Milano per protestare contro le misure di sorveglianza speciale richieste per i giovani coinvolti nell'inchiesta sulle occupazioni e il racket delle case popolari del quartiere.