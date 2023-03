Manifesti di estrema destra davanti a una scuola di Milano

Alcuni manifesti di blocco studentesco (associazione studentesca di estrema destra) sono comparsi davanti all'istituto Claudio Varalli di via Dini a Milano (zona Abbiategrasso) nella mattinata di lunedì 6 marzo.

L'azione è stata condannata dal collettivo studentesco dell'istituto attraverso un post sui social. "Associazioni come questa si sentono legittimate a imporre i propri ideali nelle scuole ma, al contrario, le scuole devono essere libere da questi oppressori - hanno scritto in una nota -. Noi ribadiamo che l’antifascismo deve essere il valore fondamentale all’interno della nostra scuola e che non resteremo in silenzio".