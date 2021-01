Parchi e giardini: il Comune chiede a MM lo studio di fattibilità, gestione tornerà pubblica

Come annunciato, MM effettuerà uno studio di fattibilità per gestire in proprio il patrimonio verde della città di Milano. La giunta ha affidato alla società, partecipata al 100% dal Comune, l'incarico di verificare le condizioni di fattibilità per valorizzare le infrastrutture verdi in linea con le politiche sulla transizione ambientale, assicurare un efficientamento della gestione e della manutenzione del verde pubblico ottimizzando i costi, perseguire una più efficiente ed efficace attività di presidio e controllo dei servizi erogati.

La proposta tecnico-economica dovrà essere presentata entro la fine di febbraio. Si tratta di curare e gestire 18 milioni e 385 mila metri quadrati di aree verdi pubbliche sul territorio comunale, comprensive di parchi di grandi dimensioni, giardini, aiuole, aiuole spartitraffico, alberi, 360 aree cani e 912 aree gioco. Come avviene oggi, il servizio di manutenzione dovrà comprendere non solo il verde in senso stretto ma anche la manutenzione delle attrezzature sportive, delle aree gioco, delle aree cani, dei percorsi, delle pavimentazioni, delle panchine, degli impianti di irrigazione e recinzioni.

Manutenzione del verde: le richieste del Comune

L’offerta dovrà assicurare un miglioramento della gestione per quanto riguarda le "operazioni colturali" e garantire un mantenimento degli standard manutentivi, un'idonea dotazione dell’attrezzatura e dei mezzi operativi per lo svolgimento del servizio, una programmazione degli interventi. Dovranno inoltre essere garantiti la gestione delle emergenze, l’utilizzo di un sistema informativo e una struttura operativa per lo svolgimento del servizio. La gestione del patrimonio a verde dovrà infine essere ispirata a criteri innovativi e di sostenibilità, garantendo che le attività siano realizzate minimizzando gli impatti sull’ambiente.

Il passaggio di gestione a MM avverrà probabilmente in autunno 2021. Il contratto con il consorzio che attualmente gestisce il verde pubblico è scaduto da qualche mese, ed è in regime di proroga (prevista) fino a primavera del 2021: l'amministrazione pensa ad una ulteriore proroga di circa sei mesi. L'appalto milanese di gestione del verde vale dai 15 ai 20 milioni di euro all'anno.