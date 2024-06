Il disastro del verde pubblico a Milano: "Ormai preferiscono pagare le penali"

Piante secche, morte la scorsa estate, non ancora rimosse. Erba tagliata lasciata sparsa invece di asportarla. Arbusti e cespugli mancanti non reimpiantati da due stagioni. Sono alcuni dei problemi, diffusi in tutta la città, sulla manutenzione del verde pubblico. Uno dei punti dolenti e molto lamentati dai cittadini. Il fronte più problematico e "visibile" resta quello dell'erba troppo alta in tanti punti di Milano, non solo nelle 54 aree dichiarate a "sfalcio ridotto" per preservare la biodiversità, ma un occhio attento si accorge anche tanti altri disguidi, inadempienze, errori.

"La cattiva gestione del verde pubblico a Milano, da parte dell'appaltatore unico, è emersa sempre di più in questi ultimi 2 o 3 anni", commenta Andrea Giorcelli, capogruppo in Municipio 7 di Europa Verde. Lo stesso partito dell'assessora Elena Grandi, che ha appunto la delega al verde pubblico. E gli errori si possono riscontrare un po' in tutta la città, tanto che il consigliere parla di "un modo di lavorare del consorzio e degli addetti delle imprese consorziate". Lavorazioni arretrate che probabilmente non verranno portate a termine, visto che prossimamente è atteso l'affidamento diretto a MM.

E non è tutto: ormai risulterebbe meno antieconomico pagare le penali oppure sostituire una pianta anziché bagnarla con sufficiente frequenza nella stagione calda. La soluzione? "Ho chiesto che l'assessorato al Verde intervenga - afferma Giorcelli - richiamando decisamente, ed eventualmente rescindendo il contratto con l'affidatario dell'appalto, che si sta dimostrando inadeguato, per gravi inadempienze".

Basta questo? No, perché Giorcelli sottolinea anche un altro punto: il Comune di Milano, attualmente, pagherebbe meno di 1 euro al metro quadrato alle imprese. "In queste condizioni - conclude - il servizio non potrà mai migliorare. Bisogna investire di più".