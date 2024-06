Mappa degli autovelox: dove e quando verranno collocati

Come ogni settimana, la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove vengono collocati gli autovelox temporanei in Lombardia. Nella lista sono segnalate le vie in cui i sistemi di rilevazione della velocità saranno collocati (senza indicare il punto esatto) dal 24 al 30 giugno. Perciò attenzione alle segnalazioni e alla velocità alla quale si sta viaggiando.

L'elenco

Martedì 25 giugno

Strada Provinciale SP/342 Briantea (Bergamo)

Venerdì 28 giugno

Autostrada A/9 Lainate-Chiasso (Como)

Strada Statale SS/36 del lago di Come e dello Spluga (Lecco)

Strada Comunale SC/Via Vignazzola Meda (Monza-Brianza)

Sabato 29 giugno

Strada Statale SS/9 Dir Tang. Est Lodi (Lodi)

Strada Provinciale SP/27 della Valle Serina (Bergamo)

Domenica 30 giugno