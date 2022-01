La mappa delle 160 sedi in cui chiedere i certificati anagrafici

E' consultabile online la mappa di Milano con tutti i luoghi in cui è possibile chiedere e ottenere certificati anagrafici. "Una piccola novità per dare visibilità agli operatori privati (edicole, cartolerie e tabaccai, n.d.r.) che supportano l'amministrazione nell'offrire servizi essenziali", sottolinea l'assessora di Palazzo Marino ai servizi civici Gaia Romani.

Attraverso il Geoportale, oppure nella pagina web dei certificati anagrafici alla voce "mappa sportelli di quartiere", si può consultare la piantina della città con i punti dedicati ai certificati: non solo le tradizionali sedi dell'anagrafe ma anche le 83 edicole, i 56 tabaccai e le 21 cartolerie che offrono questo servizio ai cittadini, e che evitano in media a 500 utenti al giorno di recarsi agli sportelli dell'anagrafe.

Con la mappa online "si evidenzia la prossimità e si valorizza la dimensione di quartiere, nell'ottica della Milano a quindici minuti", prosegue Romani, che ha anche la delega alla partecipazione. Risale al 2019 l'idea dell'erogazione dei certificati convenzionando negozi come edicole, librerie, cartolerie e tabaccai. L'esperimento ha portato a convenzionare 160 punti in tutta la città, a cui i cittadini possono rivolgersi per ottenere certificati come lo stato di famiglia, la residenza, il matrimonio, l'unione civile, il godimento dei diritti politici e così via.

"Valorizzare il ruolo dei negozi"

Nel 2021 sono state 59.830 le persone che si sono rivolte alle edicole, 5.497 alle tabaccherie e 330 alle cartolibrerie. "Numeri importanti e in costante crescita - prosegue Romani - che testimoniano una collaborazione virtuosa, anche in termini di soddisfazione espressa dagli operatori, e che è nostra volontà implementare. Questa convenzione ci consente, infatti, di perseguire un duplice obiettivo: da una parte valorizzare il ruolo di edicole e tabaccai che hanno evidenziato, specie durante questa pandemia, la loro presenza strategica di presidio sul territorio, e dall’altra parte supportare i cittadini offrendo loro la possibilità di fruire di servizi più rapidi all’interno dei loro quartieri".

"Sentirsi parte della comunità nell'era covid"

E non è finita, perché il Comune di Milano intende ora coinvolgere questi negozi anche per altri servizi, come ad esempio aiutare i cittadini a prendere un appuntamento con l'amministrazione. "Se è vero che la digitalizzazione è uno strumento fondamentale per garantire parità di accesso e opportunità a tutti, credo che in una città come Milano, nel periodo storico che stiamo attraversando, niente possa ripagare il valore di sentirsi parte di una comunità, potendo contare sui propri commercianti di riferimento", conclude Romani.

I certificati anagrafici che gli operatori convenzionati possono erogare sono: contestuale (nascita, residenza, cittadinanza, esistenza in vita), contestuale Aire, contestuale e stato di famiglia, cittadinanza, convivenza di fatto, esistenza in vita, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali, matrimonio, morte, nascita, residenza, stato di famiglia, stato libero, unione civile.