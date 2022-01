Perché Marcell Jacobs "divorzia" da Fedez

È rottura tra Fedez e Marcell Jacobs, l'italiano che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri alle olimpiadi di Tokyo. Secondo quanto rivelato da Il Sole 24 Ore lo sprinter azzurro avrebbe lasciato l’agenzia Doom, società del rapper che cura l’immagine di alcuni vip e che viene gestita dalla madre Anna Maria Berrinzaghi, per approdare alla londinese Nexthing di Luca Oddo e Luca Scolari. Il motivo? Uno solo: l'agenzia del marito di Chiara Ferragni non avrebbe promosso a sufficienza la sua immagine dopo le olimpiadi, secondo quanto trapelato.

Le strade di Marcell Jacobs e della Doom si sono incrociate molto prima di Tokyo quando Jacobs era sì uno sportivo affermato nell'ambiente dell'atletica italiana ma non era ancora famoso. Dopo l'impresa in terra nipponica il centometrista è diventato una celebrità a livello planetario, troppo grosso per essere gestito da un'agenzia che opera a livello nazionale come la Doom.

L'addio improvviso non è piaciuto al rapper che non ha intenzione di vedere andar via un cliente di caratura internazionale. E la questione potrebbe arrivare in tribunale. I legali della Doom sostengono che Jacobs debba rispettare il contratto fino alla scadenza, quindi a settembre 2022, mentre gli avvocati di Jacobs sostengono il principio della "giusta causa" (scarsa promozione dell’immagine dell’atleta, specialmente in televisione e sulle copertine dei settimanali).

Non solo, stando a voci provenienti dall’ambiente di Jacobs, questo contratto potrebbe non essere stato firmato sulla carta: all'epoca siglò con un'altra società e successivamente fu ceduto alla neonata agenzia di Fedez.