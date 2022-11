Perché Milano verrà 'invasa' da una marcia di bambini

Una marcia di bambini attraverso la città. Così venerdì 18 novembre Milano festeggerà alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Alla manifestazione, organizzata come gli scorsi anni da Unicef, si affiancheranno una serie di iniziative.

Comune, scuole e terzo settore proporranno una serie di appuntamenti in vista del 20 novembre, data in cui in tutto il mondo si ricorda il giorno in cui l’assemblea generale delle nazioni unite nel 1989 ha adottato la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,



Venerdì 18 novembre, dopo due anni di pausa a causa della pandemia, i bambini e le bambine delle scuole di Milano torneranno a marciare in piazza. La manifestazione, organizzata dal comitato per l’Unicef di Milano in collaborazione con l’ufficio del garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Milano, prenderà il via alle 9.30 da piazza Conciliazione e sfilerà per le vie del centro per poi arrivare al Castello Sforzesco.

I bambini e le bambine, che nelle settimane precedenti avranno riflettuto insieme alle loro insegnanti sul tema dei diritti e in particolare sul tema del diritto alla salute, realizzeranno un proprio autoritratto, che porteranno in marcia con loro. I disegni verranno poi consegnati a una rappresentanza delle istituzioni cittadine, tra cui la vicesindaco e assessore all’Istruzione Anna Scavuzzo e Silvio Premoli, il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza di Milano. Al termine della marcia, poi, i 'narratecai' delle biblioteche rionali proporranno alle classi letture incentrate sul tema dei diritti e lo staff dei servizi educativi del Castello sarà disponibile per illustrare le attività che realizza.

Tra le molte proposte di laboratori, spettacoli teatrali e iniziative previste (qui il candario completo), anche l’evento finale del progetto ‘ConsideraMi - verso una città inclusiva per bambini e adolescenti con disabilità’ realizzato, a partire dal 2019, da una cordata di 16 enti del terzo settore della città di Milano e finanziato dal Comune di Milano con i fondi della legge 285/1997. Alla tavola rotonda, cui parteciperanno tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto e che si svolgerà giovedì 17 novembre dalle 9.30 presso la Casa dei Diritti in via De Amicis 10, interverranno anche l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé e il Garante Silvio Premoli. Molti i laboratori inclusivi promossi da ConsideraMi, dedicati a bambine e bambini e diffusi in tutta la città.