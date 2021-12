La Uil Polizia Milano ha un nuovo segretario provinciale

Marco Alessio è il nuovo segretario provinciale di Uil Polizia Milano. Venerdì mattina, presso la sala Scrofani della questura di Milano, in via Fatebenefratelli, si è riunito il direttivo provinciale della Uil Polizia per l’elezione del nuovo segretario generale provinciale. Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale nazionale, Oronzo Cosi, oltre ai tutti i quadri sindacali.

Durante l’assemblea sono stati numerosi i temi trattatati: per aggiornare i poliziotti sulle novità e sulle discussioni che si stanno avendo presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Così come non è mancata l'occasione per discutere del nuovo contratto di lavoro.

Dopo un ringraziamento rivolto al segretario uscente Paolo Mirabella, l’assemblea tutta ha provveduto a eleggere la nuova segreteria e il nuovo direttivo. Marco Alessio, assistente della polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di gabinetto della questura di Milano è stato eletto dal direttivo provinciale, all’unanimità.

Il neo segretario si impegna a rafforzare la rappresenta sindacale sul territorio meneghino, incontrando personalmente i colleghi sul posto di lavoro e garantendo a tutti disponibilità, competenza e professionalità finalizzata al raggiungimento degli scopi e alla loro tutela, nonché al mantenimento dei rapporti con i dirigenti dei vari uffici e commissariati.

A conclusone dei lavori il segretario generale nazionale, Oronzo Cosi, si è complimentato con tutti i quadri sindacali augurando buon lavoro al neo segretario.

Insieme a Marco Alessio la nuova Segreteria provinciale sarà composta da Antimo De Santis, Paolo Mirabella, Simone Cosi, Marco Salati.