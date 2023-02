Il consigliere Marco Mazzei: "Il mio primo anno con la sclerosi multipla"

"Ogni tanto qualcuno mi chiede 'come stai?'. Io avrei bisogno di alcune ore per rispondere, quindi ho pensato di scriverlo, che odio i 'pipponi' a maggior ragione se riguardano me". Così il consigliere comunale di Milano, nonché giornalista e appassionato di bici, Marco Mazzei (lista civica Beppe Sala sindaco) presenta il suo racconto del primo anno di convivenza con la sclerosi multipla, tra difficoltà e speranze.

Un anno con la sclerosi multipla: il racconto

"Dopo la prima scoperta della malattia, in aprile, alla quale è poi seguita la conferma di sclerosi multipla, ho passato una fase iniziale quasi di euforia: ne ho scritto, ne ho parlato tanto, ho risposto a tante domande - si legge sul sito di Mazzei, che tra le altre cose ha ideato l'apprezzato percorso urbano per ciclisti AbbracciaMi -. Tutto apparentemente facile, e poi certo: sono forte, ho lo spirito giusto, andrà tutto bene. Bè, forse no. Forse non sono così forte, forse lo spirito andrà ricostruito e chissà come andrà".

"Una sera, andavo non so dove in bicicletta, sono arrivato in cima alla salita dei bastioni di Porta Venezia come se avessi scalato il Mortirolo: stanchissimo per quei pochi metri, male alle gambe, una gran voglia di piangere - prosegue il racconto -. Lo segno come un momento di svolta: certe cose non saranno più come prima e, adesso che è passata qualche settimana, credo dovrò fare i conti con questa questione della bici. Ho in casa e sempre sotto gli occhi biciclette che non userò mai più, che non sto usando da tempo: le ho sempre guardate pensando al prossimo giro che prima o poi avrei fatto, adesso le guardo pensando al prossimo giro che non potrò più fare. Le darò via. La mia scatto fisso è stata la bici che mi ha regalato la consapevolezza di poter cambiare il mondo pedalando proprio da lì e la mia bici da corsa azzurra è stata la compagna insostituibile della scoperta del mondo, e in particolare delle montagne".

"Alla visita di controllo in dicembre la dottoressa non mi ha trovato male, o comunque non peggio, e la risonanza era uguale alla precedente - ricorda Mazzei -. Quadro neuroradiologico stabile è improvvisamente la strofa della mia canzone preferita. 'Dobbiamo imparare a conoscerla per capire bene come vanno le cose', mi ha detto. Ha ragione, anch’io devo imparare a conoscere questa persona nuova. Adesso che siamo a febbraio, sto imparando a convivere con tutti i miei sintomi: la perdita di sensibilità alle dita, la debolezza, il fastidio a una gamba che ogni tanto quasi zoppico, tremori, scosse, la fatica. Non tutti insieme, a gruppi di due o tre, non tutto il giorno e tutti i giorni, ma spesso e volentieri. Sempre senza preavviso".

Tra tante difficoltà, non manca per il consigliere qualche luce di speranza. "Siamo a febbraio e sto ricostruendo quel rifugio del futuro - scrive -. Non è ancora il posto sicuro dove andavo, è come una baita di ristrutturare: ci sono i sassi, che sono solidi, ma manca il tetto e le travi di legno sono da cambiare. Ogni tanto provo a entrarci, vedere che effetto mi fa. Meglio di maggio. Mi sto convincendo che la montagna è una risposta, forse anche una cura. Tra poco è primavera".