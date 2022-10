Il murale di Marge ricompare davanti al consolato dell'Iran (col dito medio)

Dopo essere stato rimosso nei giorni scorsi, il murale di Marge Simpson davanti al consolato dell'Iran a Milano è ricomparso più arrabbiato. Prima aveva il viso triste, ora è adirato e con una mano fa il dito medio. La firma è sempre quella dello street artist aleXsandro Palombo che con questa immagine vuole manifestare solidarietà al popolo iraniano, in protesta contro il regime, responsabile della morte di decine e decine di persone.

L'opera, questa volta intitolata 'The cut 2' è apparsa nuovamente nella mattinata di martedì 11 ottobre. L'amato e popolarissimo personaggio della famiglia Simpsons è raffigurata con una paio di forbici e la chioma blu tagliata, in riferimento al gesto delle donne iraniane che durante le proteste si tagliano i capelli in segno di lutto e di ribellione. La prima versone dell'immagine era stata rimossa a meno di 24 ore dalla realizzazione.

La scelta di rappresentare Marge Simpson è mirata: dal 2012 il governo dell’Iran ha vietato la commercializzazione e diffusione dei Simpson perché secondo il regime 'corrodono la morale della gioventù iraniana'. “Mantenere viva l’attenzione su questo drammatico evento è di vitale importanza - ha dichiarato aleXsandro Palombo - perché è l’unico modo che abbiamo per sostenere con forza i giovani iraniani. La loro libertà è la nostra libertà".

Sempre martedì mattina manate e schizzi di vernice rosso sangue sui muri dell'ambasciata iraniana di via Monte Rosa, 88, zona City Life. A fianco alle impronte delle mani, in arabo e in italiano, le scritte delle rivendicazioni al centro delle proteste del popolo iraniano contro la dittatura, scoppiate dopo l'uccisione di Mahsa Amini.