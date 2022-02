A Milano ci sarà una statua di Margherita Hack

A Milano ci sarà una statua dedicata a Margherita Hack, astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. Non sarà la prima statua dedicata a una donna (la prima è stata svelata lo scorso settembre) ma purtroppo sarà una delle poche dedicate al genere femminile. Per il momento non è ancora chiaro dove verrà installata né chi la realizzerà: i dettagli dovrebbero arrivare nel corso della giornata da parte di Fondazione Deloitte, committente dell'opera d'arte.

Il progetto, comunque, è già partito e la scultura sarà inaugurata a giugno dell'anno prossimo in occasione del centenario della nascita dell'astrofisica fiorentina. Casa degli Artisti, con il supporto del Comune, ha invitato una selezionata rosa di artiste italiane e internazionali a partecipare al concorso di idee per la realizzazione dell'opera. Le artiste che hanno aderito all'invito sono Chiara Camoni, Giulia Cenci, Zhanna Kadyrova, Paola Margherita, Marzia Migliora, Liliana Moro, Sissi e Silvia Vendramel.

Attualmente è in corso sino al 13 febbraio 2022 la mostra 'Una scultura per Margherita Hack' presso gli atelier di Casa degli Artisti a Milano. La mostra presenta al pubblico i testi, i disegni, i rendering e le maquette che illustrano gli 8 progetti proposti. Le artiste hanno risposto alla sfida di progettare, attraverso il proprio peculiare linguaggio, un'opera dedicata alla donna Margherita Hack e al suo operato, che sia chiaramente identificabile in quanto tale, e di proporre, al contempo, una riflessione sul concetto stesso di monumento e sulla sua forma tradizionale. L'attenzione alla ricerca scientifica della Hack ma anche alla sua vita personale, alla coerenza delle sue scelte professionali, civili e politiche, all'impegno dimostrato per la divulgazione della scienza, il rapporto con lo spazio pubblico e un ripensamento dell'atto del ricordare, sono elementi chiave che legano - seppure in modi diversi e con scelte anche distanti - i lavori presentati.