Quando una pizza Margherita può salvare la vita di una donna

Non una pizza. Ma una richiesta di salvezza. Per il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulla donne, ActionAid ha deciso di lanciare di nuovo l'iniziativa "#Call4Margherita". Il riferimento è al modo utilizzato da alcune donne - era successo lo scorso marzo a Milano - per chiedere aiuto alle forze dell'ordine e fuggire dai loro compagni violenti.

"Una semplice pizza diventa così uno strumento per salvarsi la vita", sottolineano dall'associazione, che cura numerosi progetti di tutela dei diritti delle donne in Italia e nel resto del globo. "Nel mondo una donna su tre nel corso della vita subisce violenza fisica e sessuale. La violenza ha varie forme: femminicidi con stime che parlano di 137 donne uccise ogni giorno dal partner o da un familiare, tradizioni culturali che sfociano nelle mutilazioni genitali femminili e in matrimoni precoci e forzati, che solo nel 2019 hanno riguardato il 16% delle ragazze fra i 15 e i 19 anni", spiegano da ActionAid.

"Protestiamo affinchè la pizza più costosa del mondo, che vale tutti i fondi stanziati dai governi per combattere la violenza sulle donne e mai erogati, torni ad essere solo una semplice pizza. Perchè una vita senza violenza non può essere un lusso", la loro amara riflessione.

Così chiunque vorrà potrà unirsi alla protesta ordinando semplicemente una pizza nei locali che aderiscono all'iniziativa, a Milano ce ne sono quattro, oltre trenta in tutta Italia. Usando il Qr code sui cartoni delle pizze e sugli altri materiali di comunicazione si potrà condividere il messaggio della campagna sui propri canali social e si potrà anche donare per sostenere i progetti di ActionAid. Perché a volte una Margherita può salvare una vita.