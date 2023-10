Milano festeggia i 100 anni di Maria Callas: il palinsesto degli eventi

Interprete, soprano “divina”, attrice. Ha riscritto una parte di storia della musica, ma per tanti ha vissuto una vita infelice. Nata Maria Anna Cecilia Sofia Kalogheropoulou, di origini greche, negli Stati Uniti il suo cognome diventò prima Kalos e poi Callas. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Maria Callas il comune di Milano ha coordinato un palinsesto di iniziative per ricordare la celebre soprano attive fino alla fine dell’anno. Gli eventi sono stati realizzati in collaborazione con il teatro alla Scala, le Gallerie d’Italia e il Piccolo.

Non è sicuro il giorno in cui è nata Maria Callas, secondo le fonti, la soprano avrebbe avuto diversi giorni di nascita perché la madre aveva fatto confusione. Sui documenti si alternano il primo, il 2, il 3 e anche il 4 di dicembre. Secondo la recente storiografia, Maria Callas sarebbe nata ufficialmente il 2 dicembre. E proprio il secondo giorno dell’ultimo mese dell’anno sarà il Callas Day.

La giornata inizierà alle 17.30 con la proiezione alla Scala del documentario di Roberto Dassoni “MyCallas” con le testimonianze di chi ha lavorato con lei. Le galleria d’Italia di Intesa Sanpaolo apriranno gratuitamente ai visitatori la mostra “Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo”. Alle 20.30 al Piccolo in scena Concita De Gregorio e i suoi ospiti.

Il palinsesto Callas 100

Dal 17 novembre al 30 aprile al museo teatro alla Scala ci sarà la mostra “Fantasmagoria Callas”: le tracce che la soprano ha lasciato nell’immaginario degli artisti di oggi. In mostra alcuni costumi indossati da Maria Callas tra cui quello dipinto a mano da Salvatore Fiume nel 1953. Cinque le sale divise per le diverse discipline: Giorgio Armani rappresenta la moda, Alvin Curran la musica contemporanea, Francesco Vezzoli e Latifa Echakch l’arte contemporanea, Mario Martone il cinema.

Le gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano ospiteranno la mostra “Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo” dal 9 novembre 2023 al 18 febbraio 2024. Nell’esposizione 91 immagini che coprono l’arco cronologico dal 1954 al 1970 dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. La Veneranda Fabbrica del Duomo, invece, ospiterà l’esposizione “Maria Callas. La Voce e l’amuleto”.

Alla biblioteca Sormani “Callas Voce Assoluta. La Divina in Sormani”, dal 24 novembre al 9 dicembre: all’ingresso della biblioteca, saranno esposti alcuni tra i vinili più ricercati. A dicembre anche la biblioteca nella stazione di Porta Venezia renderà omaggio alla Callas con una proposta curata di libri, cd e dvd.