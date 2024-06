Mara Venier bloccata sul bus all'aeroporto di Linate perché il volo non parte: la video-denuncia

Mara Venier doveva prendere il volo da Milano Linate a Brindisi alle ore 14:25, del 26 giugno, ma qualcosa è andato storto e lei e gli altri passeggeri sono rimasti a terra. A raccontare l'accaduto è stata la stessa conduttrice con alcune storie su Instagram. Venier, molto infastidita, ha spiegato cosa stava accadendo.

"Aspettando l'imbarco per Brindisi. Ritardo, ritardo, ritardo, ritardo", ha svelato nella prima storia. Pochi minuti dopo ne ha condivisa un'altra all'interno del bus che avrebbe dovuto trasportare lei e gli altri passeggeri all'aeroplano. "Eccoci qua adesso fermi nel pulmino da un sacco di tempo, non si sa perché... Ritardo. Dovevamo partire alle 14:25 e siamo ancora qui fermi e nessuno ci dice niente. tutti così... che dobbiamo dire?" ha aggiunto Venier inquadrando gli altri passeggeri come lei bloccati sul bus.

Ecco poi svelato il motivo dello slittamento: "Sono venuti adesso a dirci che dobbiamo riscendere tutti perché c'è un problema tecnico con l'aereo per cui tutti riscendiamo e non si sa quando si parte. Grazie Ita", ha concluso Mara. Alla fine l'aereo è atterrato a Brindisi verso le 17.20, con un'ora e un quarto di ritardo sull'orario schedulato.