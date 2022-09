Perché un quartiere di Milano si riempirà di 'Marilyn Monroe'

I volti di tanti Marilyn per celebrare la diva a 60 anni dalla sua scomparsa. Succede sabato 24 settembre nel quartiere di Porta Romana grazie alla sesta edizione di PortaMi.

L'appuntamento viene organizzato ogni anno dall'associazione commercianti PortaRomanaBella (aderente a Confcommercio Milano) in collaborazione con il gruppo culturale artisti di via Bagutta. Quest’anno PortaMi si concentra sulla figura di Marylin Monroe in occasione della ricorrenza dei 60 anni dalla sua scomparsa.

Le opere ispirate a lei verranno esposte all'interno dei negozi di corso di Porta Romana aderenti all’iniziativa e potranno ricevere un voto da 1 a 10 dai potenziali clienti. Il quadro che riceverà più voti verrà premiato sempre nella giornata di sabato 24 alle ore 18.30 in piazza San Nazaro in Brolo dove saranno presenti il fotografo Roberto Gandoli con la modella, presentatrice e attrice Francesca Vitaliani, 'sosia' di Marylin Monroe. Vi sarà inoltre l’esibizione della mezzosoprano Angela Alessandra Notarnicola. Di seguito i negozi che partecipano all'iniziativa.