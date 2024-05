Marina Berlusconi e Caterina Caselli saranno Cavalieri del Lavoro

Marina Berlusconi, figlia di Silvio e presidente di Mondadori, è Cavaliere del Lavoro. È stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e riceverà l'onorificenza in occasione della Festa della Repubblica. Non è la sola lombarda. In tutto, i nuovi Cavalieri del Lavoro provenienti dalla Lombardia sono cinque, di cui tre donne.

Ci sono infatti anche Maria Chiara Boni, fondatrice dell'azienda che porta il suo nome, nota per il brand La Petite Robe, Eufrasio Anghileri, fondatore e ad di Eusider (gruppo siderurgico), Caterina Caselli (già cantante, ora ad di Sugar Music, fondata da lei nel 1989) e Giovanni Sgariboldi, fondatore di Euroitalia (profumi e cosmetici su licenza).