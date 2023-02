È morto Mario Preve, noto per il suo 'Riso Gallo'

È morto Mario Preve, lo storico patron della Riso Gallo, tra i marchi italiani leader del riso, fondata a Genova nel 1856 e con sede a Robbio, in provincia di Pavia. Preve da tempo aveva lasciato il timone dell'azienda ai quattro figli Carlo, Emanuele, Riccardo ed Eugenio. Mario Preve aveva 82 anni. Era nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1941, e ha ricoperto per anni il ruolo di presidente di Riso Gallo e di presidente dell'Associazione Italiana Industrie Risiere (Airi).

"Con profondo dolore, Riso Gallo – ha annunciato l’azienda in una nota – dà l’annuncio della scomparsa di Mario Preve, proprietario e presidente di Riso Gallo. L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità di dipendenti per questa enorme perdita".

"Grazie alla sua visione imprenditoriale e al suo costante impegno, Mario Preve ha reso Riso Gallo una realtà riconosciuta a livello internazionale, il cui marchio è sinonimo di made in Italy. Un leader dal grande senso del dovere e dalla profonda umanità, da sempre impegnato nello sviluppo della sua azienda con l’obiettivo di creare valore per l’intero comparto e per il territorio nazionale", si legge ancora nella nota.

"Purtroppo ci ha lasciato Mario Preve, persona straordinaria, patron della Riso Gallo - scrive sui social Roberto Francese, sindaco di Robbio -. Mario era legatissimo alla nostra città, aveva un approccio amichevole e non padronale con ognuno dei dipendenti".