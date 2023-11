Si rifiuta di suonare con la bandiera della Palestina: Marky Ramone cacciato dal locale

Avrebbe dovuto suonare al centro sociale autogestito Baraonda, nel comune di Segrate. Ma ha rinunciato. Sabato sera Marky Ramone, ex membro della più famosa band punk rock statunitense, ha deciso di disertare la propria esibizione perché sul palco era esposta la bandiera della Palestina. “Come Collettivo non potevamo ovviamente accettare una tale arroganza e provocazione”, commentano i gestori del Baraonda su Facebook.

Secondo quelli del Csa, il comportamento del noto batterista sarebbe stato una messa in scena. E spiegano bene perché: “Il batterista si è presentato alle 15 con la sua band. Girano per lo spazio, osservano le molte prese di posizione politiche che trasuda ogni angolo, i murales sulla Palestina e sulle molte altre cause, le bandiere i comunicati. Girano, osservano, esprimono persino apprezzamento”. I ragazzi del collettivo, infatti, sostengono che Marky Ramone, nome d’arte di Marc Steven Bell, non avesse mai espresso opinioni contrarie rispetto al sostegno del Collettivo nei confronti dei palestinesi.

Non solo. L’ex Ramones avrebbe assistito alle esibizioni delle band prima di lui, tra bandiere della Palestina e messaggi come “Cessate il fuoco”. Poi, al momento dell’esibizione Marky si rifiuta di salire sul palco e suonare con il vessillo palestinese alle spalle. Non hanno tolto la bandiera, anzi. “Se non è disposto ad avere quella bandiera sul palco può tranquillamente tornarsene da dove è venuto”, dicono quelli del Csa in un video registrato proprio sabato sera, e sottolineano: “Il regalo più bello ci è venuto dal pubblico che, alla notizia della nostra decisione di non rimuovere la bandiera e quindi dell'annullamento del concerto, ci ha omaggiati con applausi e apprezzamenti, condividendo in pieno ciò che stavamo facendo”.