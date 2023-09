Tutto sul Marrageddon: orari, scaletta, parcheggi e come arrivare coi mezzi Atm

Milano si prepara al Marrageddon, il festival organizzato da Marracasch che porterà sul palco dell'Ippodromo gli artisti migliori della scena rap italiana. L'appuntamento è per sabato 23 settembre a San Siro, con l'apertura dei cancelli fissata alle 14.30 e la conclusione dell'evento prevista attorno a mezzanotte. Gli organizzatori hanno consigliato a tutti l'ingresso entro le 16.

E da scaletta del concerto è proprio alle 16 che si accendono le casse con Radio Deejay e M2o. Alle 16.25 è la volta di Dj Ty1 vs Dj Zak e alle 16.30 di Kid Yugi. Alle 17.10 tocca a Miles, seguito alle 17.30 da Anna. Alle 17.55 sul palco sale Paky, mentre alle 18.35 tocca a Shyva. Quindi il momento dei nomi forti: Fabri Fibra alle 19.20, Salmo alle 20.15 e poi alle 21.10 il proprietario di casa, Marracasch, che sarà accompagnato dall'amico Guè, con il Santeria set in onore del loro storico disco.

Marrageddon, come arrivare coi mezzi al concerto di Marracash

Capitolo trasporti. Il comune di Milano ha annunciato chiusure e controlli sulle auto in sosta, consigliando a tutti di utilizzare i mezzi pubblici, con metro e bus che seguiranno un piano studiato per l'occasione.

"Usate le stazioni più vicine ai cancelli - si legge nella guida di Atm - Bonola, Lampugnano o Uruguay sulla linea M1. Se prendete M5, scendete a Lotto e cambiate con M1 fino a Bonola, Lampugnano o Uruguay".

E ancora: "Per motivi di ordine pubblico legati agli spostamenti dei tifosi dallo stadio e quelli del pubblico del concerto, dalle 16:30 alle 18:30 circa, tra San Siro Stadio e Lotto, la M5 è in servizio solo verso Lotto, e non verso San Siro" con "le stazioni Segesta e Ippodromo saranno chiuse anche verso Lotto".

Per permettere il rientro dal concerto, M1 e M5 sono in servizio fino a tarda notte.

Ultimi treni M1

da Molino Dorino per Sesto 00:56

da Lampugnano per Molino Dorino 01:00

da Lampugnano per Sesto 01:01

da Bonola per Molino Dorino 01:03

da Lotto per Sesto 01:04

da Lotto per Molino Dorino 00:57

Ultimi treni M5

da San Siro Stadio per Bignami 01:00

da Bignami per San Siro Stadio 01:00

Sul finire del concerto chiudono invece le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta e la stazione M1 di Uruguay.

Marrageddon, parcheggi per il concerto di Marracash

Restano aperti fino alle 2 i parcheggi di Lampugnano e Molino Dorino. "Questi parcheggi si possono raggiungere con la linea M1, che resta aperta fino a tardi. Restano aperti fino alle 2 anche i parcheggi di San Donato, Famagosta e Cascina Gobba", dove è possibile lasciare la macchina e prendere la metro.

"Dopo la chiusura delle metropolitane M2 e M3 questi parcheggi si possono raggiungere con i bus notturni NM2 e NM3", ha chiarito Atm.

Da M1 scendere a:

Conciliazione: per cambiare con la linea N25/26

Cadorna: per cambiare con le linee NM2 (verso il parcheggio di Famagosta) e N25/26

Duomo: per cambiare con la linea NM3 (verso il parcheggio di San Donato)

Lima: per cambiare con la linea N25/26

Loreto: per cambiare con la linea NM2 (verso il parcheggio di Cascina Gobba)

Da M5 scendere a

Lotto: per cambiare con la filovia N90/91

Garibaldi: per cambiare con la linea NM2 (verso i parcheggi di Famagosta e Cascina Gobba)

Zara: per cambiare con le linee NM3 (verso il parcheggio di San Donato) e N90/91