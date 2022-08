La studentessa del San Raffaele che parteciperà a Miss Italia

Tra le ragazze in gara per il titolo di Miss Italia c'è anche una studentessa della Bocconi di 21 anni, Marta Fenaroli. La 21enne, originaria di Brescia, si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna Lombardia, che vale l'accesso diretto alle fasi nazionali 2022, in programma nelle prossime settimane. La proclamazione sabato sera a Palazzo Lechi di Calvisano, dove per la cronaca è stata eletta anche Miss Calvisano: la 19enne Rebecca Guadaloppa di Vigevano (Pavia). Anche lei accederà alle fasi nazionali del concorso di bellezza più famoso e longevo d'Italia.

Chi è Marta Nerina Fenaroli

Marta Nerina Fenaroli abita a Brescia, è alta 1 metro e 78, capelli e occhi scuri, fisico da modella: anche la madre Zoraima Festa partecipò a Miss Italia nel 1991, fu eletta Miss Ragazze in Gambissima Abruzzo. Una storia di rivincita, quella di Marta: qualche anno fa venne colpita da una grave malattia (un cancro al sangue), dalla quale riesce a guarire. Ora collabora con un'associazione di sostegno ai malati oncologici che lottano quotidianamente per la vita. Racconta di aver deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della madre e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione.

Il post di Marta dopo la vittoria

"Sono molto felice per il mio titolo", scrive Marta su Instagram pubblicando una carrellata di foto ma che "racchiudono il risultato di tanti mesi di lavoro". E allora "la mamma più bella e disinvolta di me qualche anno fa, la mia coroncina molto bella ma assai dolorosa da indossare, una foto per il fidanzato, io in affanno pre-svenimento sabato pomeriggio perché, che fai, non stai male alle finali regionali, la mia nonna con la fascia perché tutti i miei traguardi sono in suo onore".

Le classifiche della serata

Per la cronaca, a completare il podio di Miss Miluna Lombardia la 22enne Martina Lucchini di Mantova, studentessa di Ingegneria, e la 18enne Sara Cazzaniga di Lissone (Monza e Brianza). Sono qualificate alle finali regionali le ragazze di Miss Calvisano (prossimi appuntamenti il 9 e il 10 settembre): oltre a Rebecca Guadaloppa ci saranno Francesca Molinaro, 20 anni di Arluno (Milano); Viola Mancastroppa, 22 anni di Soresina (Cremona); Greta Salamina, 18 anni di Rho (Milano). Appuntamenti bresciani per le finali regionali di Miss Italia: venerdì 9 settembre al Gardagolf Country Club di Soiano per Miss Sorriso Lombardia, sabato 10 al Golf Club Franciacorta di Corte Franca.