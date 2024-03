Il pub storico in Ticinese chiude per sempre

Un altro storico locale di Milano chiude battenti per sempre. Il Martin Café abbassa la serranda dopo 23 anni di attività. Situato in corso di Porta Ticinese all'angolo con via Pioppette, il pub era una tappa fissa per l'aperitivo e la serata. Apriva alle 16 e rimaneva attivo fino alle 2 di notte, frequentato da milanesi e turisti. Il titolare, Michele Del Prete, aveva avuto una lunga carriera nella musica come paroliere anche di Adriano Celentano.

Il locale ha sempre avuto tanti clienti, ma a causa della trascuratezza della zona negli ultimi anni aveva subìto qualche battuta d'arresto. E hanno avuto il loro impatto anche i problemi di spaccio e criminalità, come in diverse zone di Milano. Con il contratto d'affito scaduto e un palazzo storico, ma ormai vuoto e fatiscente, Del Prete ha deciso di dire addio al Martin Café.

L'edificio, al civico 51 di cordo di Porta Ticinese, è una struttura storica che non può essere venduta in quanto bene tutaleto dalla Soprintendenza che non ha dato l'autorizzazione alla vendita né al Comune né al proprietario.