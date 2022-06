E quindi, cosa cambia per l'uso delle mascherine?

Cade mercoledì 15 giugno l'ordinanza del ministero della Salute emanata lo scorso aprile che sanciva l'obbligo di uso di mascherine in cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso. C'è attesa per il provvedimento in arrivo da Palazzo Chigi. Cosa succede dunque da domani 16 giugno? Restano obbligatorie con tutta probabilità almeno fino a settembre, in ospedali e Rsa, e, a meno di sorprese dell'ultim'ora, anche sui mezzi di trasporto, "dove ci vuole ancora un po' di prudenza", come sottolineato dal sottosegretario alla Salute, Costa.

Mascherine obbligatorie: dove e fino a quando

La decisione verrà presa durante il Consiglio dei ministri ma sono in molti a ritenere che dovrebbe rimanere l'obbligo in alcune situazioni. "È necessario che il governo proroghi l'obbligo dell'uso della mascherina sui mezzi di trasporto pubblici, in scadenza il 15 giugno. L'incremento dei casi Covid dell'ultima settimana rende opportuno questo provvedimento per contrastare la diffusione della pandemia", ha detto Domenico Proietti, segretario confederale Uil in una nota.

Per Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), "la circolazione e i dati epidemiologici, in Europa ma anche in Italia, indica che il virus c'è ancora e non dobbiamo abbassare l'attenzione. Quindi anche dopo il 15 giugno la mascherina deve rimanere sempre con noi per usarla quando, sia al chiuso che all'aperto, ci sono situazioni di affollamento".

"La scelta di togliere l'obbligo della mascherina per l'esame di maturità - aggiunge Andreoni all'Adnkronos Salute - non deve essere il segnale di liberi tutti, serve ancora senso di responsabilità soprattutto dei giovani. È oggi che possiamo creare le condizioni per un'estate serena e per un autunno meno complesso rispetto a quello degli anni passati".