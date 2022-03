Massimo boldi ringrazia i medici del San Raffaele dopo ricovero

Massimo Boldi è stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per un controllo di routine. A rivelarlo è lo stesso attore comico con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook alle 7 del mattino di giovedì 3 marzo.

"Un vero grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico nonché a tutti gli infermieri dell'ospedale San Raffaele di Milano", ha scritto Boldi. A chi gli chiedeva cosa fosse successo nei commenti, l'attore ha risposto spiegando che si è trattato di un controllo di routine.

L'intervento al cuore per Massimo Boldi

Boldi era stato operato al cuore proprio al San Raffaele nel settembre del 2018. Aveva effettuato un'angioplastica per dilatare tre arterie. L'operazione era stata effettuata venerdì 21 settembre ed era andata bene. L'attore, che oggi ha 76 anni, si era recato sempre al San Raffaele per un normale controllo di routine, senza avvisaglie di alcun genere, come lui stesso ha riferito dall'ospedale sabato 22.

Con la coronarografia gli avevano trovato le arterie occluse e si era reso necessario un intervento. "L'importante è che ora sto bene e posso tornare presto a lavorare", aveva commentato all'epoca Boldi aggiungendo che i medici gl avevano "salvato la vita".