Massimo Galli andrà in pensione

Sono gli ultimi giorni di lavoro per Massimo Galli: il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, infatti, andrà in pensione a partire dal 1° novembre 2021. Lo ha annunciato lui stesso a l'Aria che tira, su La7, nella giornata di mercoledì 15 settembre.

"Non è che io voglio andare in pensione, ma giustamente al compimento del settantesimo anno d’età, alla fine dell’anno accademico un professore va a casa, funziona così secondo la legge italiana", ha spiegato Galli. Lo scienziato, diventato un volto noto della televisione con lo scoppio della pandemia, ha però precisato che non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata ma che, invece, vuole impegnare il maggior tempo a disposizione impegnandosi sul fronte della ricerca medico-scientifica: "Non credo che andrò in obsolescenza totale, farò le mie cose e continuerò a fare ricerca" ha annunciato infatti l’infettivologo, spiegando: "Ho degli obiettivi, dei programmi di ricerca che mi piacerebbe molto sviluppare assieme ai miei collaboratori".

Parlando della pandemia non nasconde pacato ottimismo: "Sembra che negli ultimi giorni ci sia stato un numero limitato di riscontri di positività. Incrociamo le dita e vediamo cosa succede".