Milano ha uno dei master Mba migliori al mondo

Università della Pennsylvania, Insead (Francia) e poi Milano, parimerito con la Columbia Business School di New York. Il master Mba della Bocconi è il terzo migliore al mondo. Ad affermarlo sono i dati della classifica del Financial Times che mettono sul podio l’ateneo milanese grazie agli eccellenti risultati in tre indicatori: ritorno dell’investimento, sostenibilità e qualità dei professori.

Attenzione alla diversità culturale e di genere al centro della votazione. Fattore incisivo anche l’internazionalità del programma: il 74% degli studenti è straniero, proveniente da oltre 30 paesi. I docenti arrivano da tutto il mondo. E negli anni ’90 è stato il primo corso a svolgersi interamente in inglese. Un’ascesa inarrestabile quella del master della Bocconi che nella stessa classifica nel 2022 aveva raggiunto la 12esima posizione, sesta nel 2023 e ora è sul podio.

Il Business School Ranking del Financial Times contiene la classifica di 100 atenei, con i risultati rilevati nel 2024. Gli indicatori su cui le università vengono giudicate riguardano il dopo master, che lavoro fanno i ragazzi che hanno conseguito il titolo e quanto guadagnano. Si valuta il programma di studio e l’eterogeneità di iscritti e docenti. Nel caso milanese, per esempio, il 38% dei professori è donna, così come il 29% degli studenti.

Polimi in classifica

Inserito nella classifica anche il Polimi Graduate School of Management del Politecnico di Milano. Secondo il Financial Times, infatti, l'ateneo è tra le migliori 100 business school nel mondo, arrivando al 97esimo posto. “Il riconoscimento del Financial Times ci inorgoglisce e ci soddisfa”, hanno dichiarato Vittorio Chiesa e Federico Frattini, rispettivamente presidente e Dean di POLIMI Graduate School of Management.