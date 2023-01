A Milano nasce un master per diventare psicologo di base

Dopo che il progetto di introdurre lo psicologo di base in Lombardia è naufragato e mentre il ministro della Salute Orazio Schillaci apre un approfondimento sulla nacessaria presenza di questi professionisti sul territorio, l'Università degli studi di Milano lancia un master ad hoc.

Alla Statale apre il primo corso per diventare psicologo delle cure primarie, un master a cui sarà possibile accedere dopo aver conseguito la magistrale in psicologia. "La recente pandemia ha accentuato situazioni di fragilità psicologica e messo in luce l'importanza di cure tempestive, evidenziando però alcune lacune nell'accesso alle cure - spiegano da UniMi -. Per rispondere ai crescenti bisogni del territorio è stato pensato il percorso formativo, che apre nuovi sbocchi lavorativi presso medici e pediatri di base e Case di comunità".

Il master - si legge in una nota - si propone di "fornire strumenti teorici e competenze pratiche che permettano ai partecipanti di interagire a livello professionale con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o altri specialisti medici, in modo costruttivo e propositivo, potendo così fornire servizi efficaci a bambini, adulti e famiglie in contesti di assistenza sanitaria di base".

"Grazie ai finanziamenti del Pnrr, in tutte le regioni stanno sorgendo Case di comunità - afferma Antonella Delle Fave, docente di psicologia all'Università Statale di Milano e coordinatrice del master -. In Lombardia ne sono previste 216 entro il 2024. I servizi erogati in queste nuove strutture permetteranno ai cittadini di ricevere assistenza primaria, ma anche di accedere a interventi di prevenzione e promozione della salute".

"La tutela della salute mentale dei cittadini, nelle diverse età della vita e nei diversi contesti quotidiani, è oggi gravemente trascurata - sottolinea la professoressa -. Vengono spesso sottovalutati i disturbi dell'umore connessi a patologie croniche o degenerative, i problemi di salute mentale degli adolescenti e dei giovani adulti, le dipendenze e l'abuso di sostanze, le condizioni di stress post-traumatico e di stress lavoro correlato. Le Case di comunità possono diventare centri di riferimento per affrontare queste criticità, rappresentando una grande opportunità per favorire una più efficace collaborazione degli psicologi con medici e infermieri. Per fare ciò, tuttavia, è necessario migliorare la comunicazione tra queste figure professionali, attraverso uno scambio interdisciplinare di informazioni e conoscenze che favorisca la comprensione reciproca. È proprio questo l'obiettivo che si propone questo master".