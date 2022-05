È stato modificato il progetto per l'ex scalo di Porta Romana

Il masterplan è stato rivisto e adesso è un po' più vicino il volto del nuovo scalo di Porta Romana. Il fondo di investimento immobiliare 'Porta Romana' in accordo con il Gruppo Fs Italiane, ha depositato al comune di Milano la proposta definitiva di programma integrato di intervento (Pii) del masterplan di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana. Il Pii è stato predisposto secondo le linee guida del municipio e le principali osservazioni emerse dal confronto con i cittadini, con le istituzioni e i proponenti a valle della consultazione pubblica avviata durante la primavera.

Rispetto al masterplan preliminare, il Pii prevede volumetrie distribuite in modo più omogeneo e un incremento degli spazi destinati al pubblico. Il parco centrale viene esteso con due promenade a nord e a sud, come elemento in grado di favorire la continuità urbana e le connessioni pedonali e ciclabili con la città, si rafforza il ruolo delle eco-zone, corridoi verdi che potranno ospitare attrezzature anche di interesse pubblico, delle piazze pubbliche e della foresta sospesa.

La piazza sopraelevata del distretto Lodi è maggiormente integrata in termini di connessioni nord-sud, di continuità con le eco-zone e di collegamento con corso Lodi, con la stazione della metropolitana e con il passante ferroviario. Dopo avere protocollato il permesso di costruire il 29 ottobre 2021, le bonifiche sull'area dove sorgerà il villaggio olimpico sono state completate secondo cronoprogramma, con la previsione di avviare le attività successive nel secondo semestre 2022 dopo il perfezionamento dei titoli edilizi e degli accordi propedeutici con il comune.