Matrimonio ad alta quota: coppia si sposa sul volo partito da Milano

Il loro sì per tutta la vita lo hanno pronunciato su un aereo partito da Malpensa e diretto a Madrid. Ivano e Federica, una coppia di Novara, hanno celebrato il loro amore sul volo Wizz Air tra Milano e Madrid. Cerimonia, torta e prosecco: in un viaggio indimenticabile per i 200 passeggeri e per la fortunata coppia vincitrice del contest “Wizziamoci in volo”. L'evento si è realizzato venerdì mattina.

Annunciato a marzo, il concorso ha suscitato grande interesse, con oltre 60 candidature, ma una coppia in particolare ha catturato l'attenzione di tutti. La proposta di matrimonio di Ivano, infatti, è avvenuta proprio a bordo di un volo Wizz Air lo scorso anno, rendendo questa coppia di Novara il perfetto simbolo del connubio tra amore e avventura. Entrambi appassionati di arte, viaggi e moto, Ivano e Federica - entrambi musicisti - rappresentano l'anima avventurosa e spensierata che caratterizza il concetto di "Wizziamoci in volo".

La musica è stata grande protagonista anche grazie a un concerto col sassofono improvvisato da uno degli invitati, accompagnato dal canto dei figli di Ivano. Tra i passeggeri c'erano amici e familiari entusiasti di essere testimoni di questo momento unico. Oltre a celebrare le nozze tramite il capitano, il team di Wizz Air ha offerto del prosecco a tutti i passeggeri, deliziandoli con una torta rosa che richiama il colore principale della compagnia.

Dopo l'atterraggio, gli invitati sono stati accompagnati al Parco El Retiro di Madrid, dove hanno partecipato a una visita turistica di tre ore. La famiglia della coppia tornerà a casa con il volo serale, mentre Ivano e Federica avranno a disposizione una piccola luna di miele di 3 giorni offerta dalla compagnia ungherese.