Berlusconi potrebbe sposarsi per la terza volta

Le passeggiate mano nella mano, la maxi torta di San Valentino e il bacio allo stadio dopo il gol del Monza. Adesso (probabilmente) c'è un matrimonio all'orizzonte tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. Il condizionale è d'obbligo dato che, per il momento, i due non hanno fatto alcun annuncio ufficiale ma l'indiscrezione, trapelata sulle colonne di Libero, potrebbe più che concreta, al punto che ora si parla di un "annuncio imminente".

Per Berlusconi sarebbe il terzo matrimonio, dopo quelli con Carla Dall'Oglio (1965-1985) e Veronica Lario (1990-2014). L'ex premier (85 anni) è stato fotografato per la prima volta con l'attuale fidanzata 32enne nel 2020 in Svizzera e da due anni il loro rapporto è ufficiale.

Sarebbe stato Adriano Galliani a far conoscere Berlusconi e Fascina. La deputata, infatti, prima di essere eletta alla camera nel 2018 con Forza Italia, aveva lavorato all'ufficio stampa del Milan. Nei primi mesi della pandemia hanno trascorso un lungo periodo insieme in Francia (nella villa di Marina, figlia del Cavaliere) e attualmente convivono.

Un eventuale terzo matrimonio per Berlusconi porterebbe con sé anche un nodo sull'eredità: la convivenza tra Berlusconi e Fascina già comporta dei diritti per la fidanzata, ma non ha effetti sulla successione, a meno che l’ex premier non faccia testamento.