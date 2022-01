Gli sposi che festeggiano il loro matrimonio al centro commerciale

La torta c'era, l'abito bianco anche e il riso pure. Unica piccola differenza rispetto ai cliché tradizionali: la location. Weekend speciale quello appena trascorso per il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, che ha ospitato il matrimonio di Lucia e Davide, due 35enni che dopo una vita insieme hanno deciso di scambiarsi il fatidico sì.

Per il rinfresco delle loro nozze, i due sposi hanno infatti scelto il mall milanese, festeggiando nel negozio "Lloa be natural", che offre cibi particolari e naturali. Lucia e Davide - lei con il classico abito da sposa, lui in completo scuro - sono arrivati tra le corsie accolti dall'immancabile lancio del riso e si sono poi spostati nel locale offrendo il rinfresco ai clienti del centro commerciale, evidentemente sorpresi ma contenti. Poi tradizione rispettata fino in fondo, con l'immancabile taglio della torta.

"Lucia e Davide hanno scelto Lloa be naturall del Fiordaliso come location per il loro ricevimento di matrimonio. E come dargli torto?", hanno scritto dal mall condividendo le foto dell'evento. "Wedding day. L'importante è amare. Giornata super speciale e di festeggiamenti da Lloa, tantissimi auguri agli sposi", il messaggio del negozio.

E non è la prima volta che il Fiordaliso "scoppia" d'amore. A maggio scorso, un ragazzo aveva chiesto alla sua Chiara di sposarlo all'interno del negozio Primark. Dall'interfono del locale era stata diffusa una lettera scritta dallo sposino, che aveva poi fatto alla sua lei la fatidica domanda.