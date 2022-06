Matrimonio milanese per Gundogan, calciatore del Manchester City

Il calciatore del Manchester City e della nazionale tedesca Ilkay Gundogan si è sposato nei giorni scorsi a Cassano d'Adda, nella città metropolitana di Milano. La location prescelta per la cerimonia è stata Villa Borromeo, una delle perle della Lombardia. Le fotografie sono state pubblicate sui profili Instagram del calciatore e della sua neo sposa, la modella e presentatrice televisiva Sara Arfaoui Gündogan, nota anche come Sara Benamira.

Lei, nota per la partecipazione a "L'Eredità", origini tunisine, è nata in provincia di Treviso ma è cresciuta a Nizza, in Francia, per poi spostarsi a Milano dove ha avviato la carriera di modella. La cerimonia è stata blindatissima: nessuno sapeva delle nozze, fino a quando non sono apparse le fotografie della coppia su Instagram.

Gundogan, centrocampista di origine turca, è nato in Germania ed è in forze al Manchester City dal 2016. Ha collezionato 60 presenze nella nazionale tedesca: l'ultima il 14 giugno per l'Uefa Nations League, quando la Germania ha inflitto all'Italia una pesante sconfitta (5-2), impreziosita anche da un gol del neo sposo.