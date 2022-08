Il matrimonio di Antonia e Nuccio nel reparto di oncologia

Una malattia e un amore più forte di qualsiasi cosa. C'è tutto questo nel matrimonio celebrato giovedì nel reparto di Oncologia dell'Ospedale San Carlo di Milano. I protagonisti sono Antonia di 64 anni e Nuccio di 81 che hanno condiviso questo momento di gioia oltre che con i familiari anche con medici, infermieri, volontari dell'associazione Amo la Vita Onlus e tutto lo staff del reparto presenti alla cerimonia.

Antonia è ricoverata da giorni al San Carlo e combatte con la malattia dal 2018. Il tumore, come spiegano dall'ospedale, si era fermato ma a dicembre del 2021 si è risvegliato. Nuccio le è sempre stato accanto. La coppia si è conosciuta andando in bicicletta, pedalando insieme è nata prima una bella amicizia che poi si è trasformata in amore.

"Non abbiamo mai convissuto - ha raccontato Antonia - ognuno a casa propria. Per me mantenere la libertà è importante, e lui ha sempre rispettato il mio bisogno. Poi è arrivato il momento in cui ho capito che ero pronta per il matrimonio. Ho chiesto io a Nuccio se voleva sposarmi. Lui si è commosso e mi ha detto sì subito. Ci siamo sposati oggi in ospedale, avrei voluto che succedesse in un alto contesto… ma mi sento molto felice".

Tra i testimoni degli sposi c'era anche la Coordinatrice Infermieristica del reparto di Oncologia dell'Ospedale San Carlo, la dottoressa Eleonora Saraceni. "E' stata per tutti noi dello staff una grande emozione, la preparazione della saletta comune, l'allestimento, la scelta della musica - ha spiegato -. Sono stati momenti molto intensi. Il rapporto che si crea tra gli operatori ed i pazienti, in un reparto come il nostro, va ben oltre l'assistenza sanitaria". Nelle prossime settimane Antonia entrerà in un'altra struttura sanitaria per proseguire il suo percorso di cura, vicino a lei ci sarà suo marito Nuccio.