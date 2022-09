Il matrimonio dei senzatetto che vivono a Malpensa e stanno insieme da 30 anni

Si amano e vivono a stretto contatto l'uno con l'altra da trent'anni. E ora si sono sposati. Fin qui non ci sarebbe nulla di strano o particolare, soltanto una storia d'amore coronata dopo tanto tempo con il matrimonio. Ma i protagonist rendono tutto speciale. Attilio e Dolores, questi i loro nomi, da cinque anni vivono insieme all'aeroporto di Malpensa. Sono infatti due senzatetto.

Martedì 30 agosto si sono sposati a Palazzo Estense, a Varese. Le nozze sono state celebrate dal sindaco Davide Galimberti. Attilio e Dolores, dopo tanti anni di vita a Malpensa, sono piuttosto conosciuti nel Varesotto presso gli ambienti che si dedicano al volontariato e della solidarietà, che non hanno mancato di far sentire il loro calore in questa giornata speciale per i due neo-coniugi. I testimoni sono stati il gestore di un centro diurno per senzatetto, il "Viandante", che i due sposi frequentano spesso e dove hanno trascorso anche la giornata del matrimonio, e un volontario di un'associazione caritatevole.

Coppia da trent'anni

Il pranzo di nozze si è tenuto nel centro diurno per senzatetto già conosciuto da Attilio e Dolores. La macchina della solidarietà ha pensato a tutto: gli abiti, per esempio, sono stati procurati dalla caritas (Vedano Olona e Gallarate). Un'attivista varesotta, di professione parrucchiera, ha pensato alle acconciature, mentre gli Alpini di Varese hanno procurato la torta nuziale. E il viaggio di nozze si concretizzerà in tre notti in un albergo della città. Attilio e Dolores, come si diceva, sono una coppia da trent'anni. Da cinque anni, però, la loro vita è cambiata: la salute e i problemi economici li hanno costretti a lasciare casa. I due sono rimasti insieme e sono andati a vivere presso l'aeroporto come senzatetto.