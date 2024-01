Il grande sogno di Matteo, il papà che è riuscito a trasformare i suoi ragazzi in artisti

Matteo è il papà di Alessandro e per lui e per gli altri ragazzi, come il suo Alessandro, ha un grande sogno: vedere il loro talento esposto al Salone del Mobile di Milano. Matteo Perego è l’architetto brianzolo presidente di FacciaVista l’associazione, con sede a Vedano al Lambro, dove un gruppo di ragazzi autistici partecipano a laboratori artistici sotto la guida di insegnanti e di volontari.

Alessandro e gli altri ragazzi non sono alle prime armi. Tutt’altro, racconta MonzaToday. E Matteo Perego, pur visionario, ci ha sempre visto lungo nel talento dei suoi ragazzi che sono riusciti persino a esporre in Villa Reale. Ma non solo: l’anno scorso hanno realizzato in collaborazione con il pittore Felice Battiloro una serie di poster artistici con i quali (in collaborazione con la questura di Monza) hanno coperto le scritte sui muri di Monza.

Matteo sa che i suoi ragazzi sono in gamba. Hanno una marcia in più, e oltre al talento c’è anche l’entusiasmo e la voglia di dimostrare quanto valgono. Così che Matteo Perego ha condiviso sulla sua pagina Facebook un post, con un sogno. “Armonia Curva: Quadri Autistici e Sedie Thonet al SalonedelMobile Milano? La scelta di rappresentare una sedia Thonet in un quadro realizzato dai ragazzi autistici, esposto alla Biennale, è davvero interessante e potrebbe avere un impatto significativo, soprattutto se associato al Salone del Mobile. Il Salone del Mobile è uno dei più importanti eventi nel settore del design d'arredo e dell'interior design, con una vasta esposizione di mobili e oggetti di design provenienti da tutto il mondo. Unendo il quadro dei ragazzi autistici che raffigura una sedia Thonet al contesto del Salone del Mobile, si potrebbero creare connessioni profonde tra l'arte, il design e la società”. Un’opera d’arte unita all’inclusione: un binomio nel quale Matteo Perego crede profondamente ed è certo che, anche questa volta, il suo sogno ha tutte le carte in regola per diventare realtà.