Morto a 40 anni l'imprenditore Matteo Vico Roveda

L'imprenditore milanese Matteo Vico Roveda è morto a 40 anni. Fatale per il giovane manager è stata un grave tumore al cervello. Venerdì pomeriggio saranno celebrati i suoi funerali in forma privata, con la stessa riservatezza con cui aveva vissuto la sua vita.

Roveda durante la pandemia aveva preso in mano l'azienda di famiglia. Era attivo nel settore della sanità con la Sentinel Ch.Spa, da 50 milioni di fatturato e con più di 35 anni di storia. Era appassionato di musica. Con la sua chitarra elettrica accompagnava gli Apple Jacks, fondato insieme a Paolo Carullo, marito di Miriam Leone. Così come amava le moto, in particolare quelle da cross.

Tanti i necrologi pubblicati sulla stampa milanese per salutare l'uomo, Teo per gli amici, il padre (lascia due figli piccoli, Greta e Martino) e il manager. Tra i messaggi di affetto quello della Fondazione Nicola Trussardi: Matteo Roveda era stato fidanzato di Gaia Trussardi. Suo fratello Federico Roveda ha invece sposato la sorella Beatrice Trussardi.