È morto il conduttore tv Maurizio Costanzo

È morto a Roma Maurizio Costanzo. Aveva 84 anni, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore. Lo comunica il suo ufficio stampa.

Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo è stato una icona della televisione italiana, firmando decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali. Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro, ma il suo nome resterà legato per sempre anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset e fino a novembre scorso.

Maurizio Costanzo e Milano

A Milano, Costanzo ha ricevuto una laurea honoris causa in giornalismo, editoria e multimedialità nel 2009, presso l'Università Iulm. Nello stesso ateneo il conduttore televisivo - che non si era mai laureato ma dopo il diploma aveva subito a fare il giornalista - fu docente per diverso tempo.

Prima di allora, a partire dal 1996, era stato insegnante alla facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università La Sapienza di Roma (nell'anno accademico 2008-2009 ha avuto l'affidamento di Teoria e applicazioni del linguaggio televisivo e il Laboratorio sui formati e i generi televisivi).

Sotto la Madonnina, Costanzo fu direttore artistico del Teatro Ciak, che diresse dal 1997 fino alla stagione 1999. Nel novembre del medesimo anno diventa direttore di Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, carica che ricopre fino al 3 novembre 1999.