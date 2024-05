È morto Maurizio Merlotti, un iscritto all'Anpi nella sezione "Martiri Niguardesi". A dare la notizia è Roberto Cenati. "Una notizia terribile mi ha sconvolto questa mattina - ha scritto Cenati -. La scomparsa di Maurizio Merlotti, deceduto, in ospedale, dopo un mese di sofferenza".

"Maurizio, iscritto alla Sezione Anpi 'Martiri Niguardesi', - ha detto Cenato - ha collaborato attivamente con me, nell’ultimo periodo della mia presidenza all’Anpi provinciale di Milano. Maurizio seguiva con straordinaria competenza e passione tutte le informazioni e i comunicati che pervenivano all’Anpi di Milano o che gli inviavo, da lui immediatamente inoltrati agli iscritti".

"Sapeva maneggiare, con grande professionalità, a differenza di me, il computer e per tutti noi costituiva un sicuro e valido riferimento. A queste sue doti si aggiungevano quelle di una persona molto sensibile, gentile, sempre disponibile. Stimavo moltissimo Maurizio e avevo trovato in lui un amico, con il quale spesso mi confidavo. Ai familiari - conclude Cenati - esprimo profondo cordoglio e la mia affettuosa vicinanza. Maurizio mancherà tanto a me, all’Anpi, a tutti noi. Ci sentiamo tutti dolorosamente soli. Ciao Maurizio".