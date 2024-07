Max Pezzali a San Siro, come raggiungere lo stadio per il concerto

Seconda tappa milanese per Max Pezzali. Dopo il successo della prima serata a San Siro con 54mila spettatori, il re del pop anni Novanta torna al Meazza questa sera, lunedì 1° luglio. E come ormai ogni concerto estivo a Milano, tra ippodromi e stadio, anche in questa occasione restano in vigore le regole sulla viabilità del Comune meneghino. Per incentivare l'uso dei mezzi pubblici le metro M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tardi. Ma come raggiungere San Siro? Ecco la guida.

Dal centro di Milano

Dal centro di Milano è possibile raggiungere lo stadio con la M1 o la M5 fino a Lotto o San Siro. Scendete alle stazioni di Lotto o San Siro Stadio per raggiungere lo stadio e per rientrare a fine concerto. Poi seguite i percorsi pedonali in questa mappa:

In alternativa, scendete alla stazione M1 di Lampugnano e prendete la navetta per lo stadio. La navetta parte da via Natta (vicino all'uscita del metrò) e arriva in via Achille angolo via Tesio (a pochi passi dallo stadio). Oppure, prendete il tram 16, che fa servizio potenziato tra il centro città e il capolinea sul piazzale dello stadio.

Dai parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano o Mi Stadio e ritorno

Dal parcheggio di Molino Dorino. Usate la M1 e scendete a Lotto. Il parcheggio resta aperto fino alle 2 di notte. Da Lotto, gli ultimi treni M1 per tornare al parcheggio partono alle 00:06, 00:24, 00:43

Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio. Gli ingressi dello stadio si raggiungono facilmente con questi percorsi pedonali. Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2 di notte

Dalle stazioni ferroviarie e dagli aeroporti

Tutte le stazioni ferroviarie e l’aeroporto di Linate sono collegate alla rete metropolitana. Gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio sono collegati a Milano con il Malpensa Express e diverse compagnie di bus.

Per rientrare a Milano: M1 e M5 chiudono più tardi

M1: resta in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso il centro di Milano (non al contrario). L’ultimo treno da Lotto parte all’1 circa. In direzione opposta, gli ultimi treni da Lotto verso Rho Fieramilano partono da Lotto alle ore 00:06 e 00:24

M5: l’ultimo treno parte dal capolinea San Siro Stadio verso Bignami all’1 circa

Chiudono al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte della M1 tra Rho e Lotto, tra Sesto e Bisceglie e la tratta da Sesto verso Rho.

Dopo la chiusura delle metropolitane, i treni sono sostituiti dai bus notturni NM1, NM2, NM3 e NM4. Trovate orari e fermate sulla app ATM e la mappa della rete a questa pagina).

Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono dopo le 23

Sul finire del concerto chiudono su disposizione della autorità di pubblica sicurezza le stazioni M5 di Ippodromo e Segesta. Uscendo dallo stadio, usate le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto, oppure raggiungete a piedi la stazione M1 di Lotto in 15 minuti.

Stazioni accessibili

Sono servite da ascensori le stazioni vicine allo stadio (Lotto e San Siro Stadio).

Prima di mettervi in viaggio, controllate il funzionamento in tempo reale degli impianti verticali di tutte le stazioni da questa pagina.

Per informazioni e assistenza per viaggi con carrozzina chiamate il nostro numero 02 48 607 607 e digitate il tasto 1.

La stazione Lotto potrebbe essere affollata

Per motivi di ordine pubblico, potrebbe essere chiuso il corridoio diretto per cambiare tra le linee M1 e M5. Per cambiare, uscite dai tornelli di una linea e rientrate da quelli dell’altra: vale lo stesso biglietto.

Deviano le linee 16, 49, 64 e 80

Nelle serate dei concerti, queste linee cambiano servizio. Trovate le deviazioni a questa pagina.