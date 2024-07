Max Pezzali conquista gli stadi italiani con il tour Max Forever

Il tour "Max Forever (Hits Only)", il primo negli stadi per Max Pezzali, sta riscuotendo un successo travolgente. Dopo il sold out a Trieste e le affluenze record a Torino, Roma e Milano.

Ogni tappa del tour è preceduta da una parata festosa con musicisti e sbandieratori che suonano i più grandi successi di Max Pezzali, creando un'atmosfera di festa da nord a sud. Durante i concerti, questi performer aprono lo show, accogliendo Max sul palco.

Con oltre 520mila presenze già registrate nel suo tour invernale, Pezzali torna con uno spettacolo rinnovato e nostalgico, grazie alla direzione artistica di Sergio Pappalettera. Il concerto inizia con un video che mostra Max mentre ritrova vecchi ricordi nel suo garage, un'introduzione che prepara il pubblico a un viaggio negli anni '90, arricchito da straordinari effetti visivi e scenografie coinvolgenti.

Lo show include riferimenti alla passione di Max per i fumetti, con canzoni come "Sei Fantastica" e "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno" accompagnate da visual effect che raccontano storie di supereroi. Innovativi effetti speciali, come volti di personaggi famosi creati con AI in "La dura legge del gol" e un annuario scolastico in "Gli anni", stupiscono il pubblico.

Non mancano scenografie iconiche: gonfiabili di "Sei un mito", cartelli di "Nord Sud Ovest Est", palloni di "La dura legge del gol" e ragnatele di "Hanno Ucciso l'Uomo Ragno". Colori vivaci e energia contagiosa dominano la scena, culminando con l'ingresso di un complesso di mariachi verso la fine dello show.

In scaletta, oltre ai classici, troviamo il nuovo singolo "Discoteche Abbandonate", "La Radio a 100W" e "Ci sono anch’io", mai eseguita dal vivo prima.

"Max Forever (Hits Only)" è solo l'inizio di un'avventura che consacrerà Max Pezzali come uno degli artisti più amati dei concerti dal vivo in Italia.