Nel Milanese il maxi raduno di bulldog inglesi

Molossoide, originario dell'Inghilterra e di taglia media. Questa la carta d'identità del bulldog inglese, razza canina in onore della quale nel Milanese si terrà un maxi raduno. L'appuntamento, in occasione del 24°'BulldogDay', è in programma domenica 26 settembre a Zibido San Giacomo, dove sono attesi centinaia di cani, e rispettivi padroni, provenienti da tutt'Italia.

L'evento, che ha anche uno scopo benefico, è organizzato a livello nazionale del Cabi - Club Amatori Bulldog Inglese e si svolgerà sulle rive del lago del Green Dog Club di Zibido S. Giacomo, dove è possibile giocare e nuotare con i propri quattro zampe. Metà del rivacato dall'iniziativa verrà devolto a favore dell'associazione S.O.G.IT - i Giovanniti, Ente Nazionale di Soccorso Sanitario e Protezione Civile.

"Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo - scrivono gli organizzatori a proposito del bulldog inglese -, dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come Heidi Klum, Adele e Adam Sandler, ma anche i VIP italiani come Federica Nargi, Emma Marrone, Francesco Facchinetti e Bruno Vanzan, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi. Per raccogliere i numerosi bulldog-lover italiani è nato il Cabi – Club Amatori Bulldog Inglese, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 dall’appassionato giornalista Matteo Gavioli per riunire gli amanti dei 'bulli', che conta oltre 14.000 adesioni".

Dalle 10 alle 19 i partecipanti al raduno avranno a disposizione un grande lago privato con grandi aree verdi e spiagge sabbiose dove divertirsi e giocare in acqua in completa libertà. Saranno inoltre presenti personale specializzato per il salvataggio e istruttori per far giocare i cani con attività acquatiche. Per partecipare all'evento è necessario far parte del gruppo Cabi su Facebook e selezionare 'parteciperò' all’interno dell’evento ufficiale pubblicato sempre sul social. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità la domenica successiva, il 3 ottobre.