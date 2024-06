Apre in Centrale il mega villaggio dello sport, coi maxi schermi per l'Italia

Lo sport trova casa in stazione centrale a Milano. Ha inaugurato oggi in piazza Duca d'Aosta Senstation Summer, il format di "Grandi Stazioni Retail", che si presenta per la prima volta in una versione estiva dedicata allo sport.

"Nell’area antistante la stazione di Milano Centrale sarà possibile visitare Casa Azzurri grazie alla presenza di Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, seguire con Coca-Cola le partite di Euro 2024, praticare skateboard nello Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle, promossi da Fisr e Word Skate", si legge nella nota con cui il comune aveva annunciato l'appuntamento.

D oggi, 13 giugno, e fino al 14 luglio piazza Duca diventa così il grande salotto all’aperto di Milano dove assistere tutti assieme a uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli amanti del calcio e della Nazionale, grazie agli schermi e diversi punti ristoro, gioco e intrattenimento. Il maxi villaggio sarà inoltre l’occasione per celebrare la squadra e la sua storia attraverso una mostra interattiva e gratuita nell’unica Casa Azzurri allestita dalla Figc in Italia. Un altro luogo di aggregazione per i tifosi, che farà il paio con Casa Azzurri in Germania che, durante l’Europeo, sorgerà all’interno del quartier generale della Nazionale a Iserlohn.

Oltre al calcio, il villaggio ospiterà Milano - Hero Battle Cup, la prima delle due tappe italiane della Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle: dal 13 al 16 giugno le stelle dell’inline freestyle si daranno appuntamento per la prima volta sotto la Madonnina, dove oltre 260 atleti da 20 nazioni gareggeranno nelle sei specialità speed, classic, battle, pairs, slide and jump. Un appuntamento immancabile anche per gli skaters che, grazie a Plenitude potranno usufruire di uno Skate Park realizzato appositamente per l’occasione. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 14.30 alle 23.30.

I luoghi del villaggio:

Area FIGC: l’unica Casa Azzurri italiana con una mostra itinerante e gratuita intitolata alla Nazionale, un temporary store dove acquistare gadget e merchandising della Nazionale, un’area ristoro e intrattenimento

Area Heroes Battle Cup: l’area dedicata alla Coppa del Mondo di pattinaggio inline freestyle che avrà termine il 16 giugno.

Area Coca-Cola: una Fan Zone con ristoro, aree gioco e schermi per assistere alle partite

Area Eni Plenitude: con lo Skate Park e la struttura a pannelli fotovoltaici per contribuire all’illuminazione del villaggio