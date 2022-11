Il maxischermo per vedere le partite dei mondiali in Qatar a Milano

Un campo da calcio allestito con arredi iconici del design italiano e un maxischermo per seguire in diretta tutte le partite dei mondiali in Qatar con cuffie wireless di ultima generazione e plaid prenotabili gratuitamente. Ma anche una mostra con ingresso libero dedicata alla cultura e storia del Qatar.

E' l'iniziativa messa in campo (letteralmente, visto che si parla di calcio) dal consolato del Qatar a Milano in collaborazione con Coima in piazza Gae Aulenti. Lo spazio resterà allestito fino al 18 dicembre, quando terminerà il campionato del mondo. Il campo da calcio è grande 18x12 metri ed è colorato a tema, decorato con grafiche di Stefano Rossetti. Il maxischermo a led è di 10x8 metri. Gli incontri saranno visibili nello spazio pubblico, attrezzato con arredi di design: sedie, poltrone e divani forniti da Driade, prodotti di Tokyo Pop Collection, Pilè Family, Modesty e Clover. Le cuffie wireless possono essere prenotate attraverso l'app Portanuova Milano insieme ai plaid.

La mostra Exhibition Qatar 2022, con ingresso libero in piazza Aulenti, è stata organizzata dal consolato e accompagna i visitatori alla scoperta della storia, dei luoghi, delle architetture e delle bellezze naturali del Qatar, con opere d’arte, oggetti di uso quotidiano e una rassegna delle spezie più usate in cucina. La mostra è aperta dalle 13 alle 20, tutti i giorni.