Turni serali per la Locale: prove tecniche di mediazione tra comune e ghisa

Prove tecniche di dialogo tra polizia locale e palazzo Marino. Il tema è sempre e solo uno: la riorganizzazione dei turni dei ghisa per coprire (molto più capillarmente) le ore notturne. Nella giornata di giovedì i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa hanno incontrato Franco Gabrielli, delegato del sindaco per la sicurezza e la coesione sociale.

L'ex capo della polizia "ha chiarito - riferisce una nota sindacale - che in qualità di consulente di questa amministrazione vorrà, nella più massima condivisione, intraprendere un percorso che possa riformulare la regolamentazione del Corpo, le linee organizzative e gestionali" e ha "anche a più riprese evidenziato che non ci sono soluzioni precostituite, ma andranno ricercate insieme alle organizzazioni sindacali, a cominciare dalla mission della Polizia locale".

L'incontro è avvenuto due settimane dopo che il giudice del lavoro, nella prima udienza sulla vertenza, ha stabilito l'apertura di un tavolo che riconosca la pari titolarità delle due parti, per arrivare a un nuovo accordo condiviso (nel frattempo resta in vigore il precedente) e disposto che le organizzazioni sindacali presentino una loro proposta, che - viene fatto sapere - è già stata "formulata" per iscritto. Gabrielli - a quanto riferiscono le sigle sindacali - avrebbe oggi garantito che "il tavolo di lavoro sarà paritetico e prevederà l'ascolto e il coinvolgimento di tutti".

Per quanto riguarda i nodi della vertenza, ovvero i turni notturni, il delegato del sindaco "ha affermato che prevedere 15 pattuglie di notte è una condizione non sempre necessaria e non è l'obiettivo di questo gruppo di lavoro arrivare per forza a 15 (notte) e 30 (serali)". Questo perché - riferisce la nota sindacale - "prevedere un numero molto alto di pattuglie di notte, magari durante la settimana, comporterebbe ripercussioni negative sui servizi giornalieri, che vedrebbero di conseguenza una riduzione degli operatori".

I sindacali hanno dal canto loro ribadito l'intenzione a non fare passi indietro: verrà "comunque mantenuta aperta la causa dinanzi al giudice del lavoro, che aggiorneremo rispetto allo stato di avanzamento di questi tavoli di lavoro", assicurano. "L’incontro odierno - conclude la nota - è stato di presentazione e già dal prossimo tavolo si potrà entrare più nello specifico rispetto alle tematiche di cui tutti siamo a conoscenza in quanto anche da noi evidenziate nel nostro documento di proposta scritta".