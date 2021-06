Mancano medici di base, i sindaci manifesteranno davanti all'Ats

Non solo a Milano ma anche nell'hinterland c'è carenza di medici di famiglia. Un problema con origini lontane e ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini nel tema più delicato, quello della salute. E che, nella Città metropolitana, si ripercuote maggiormente che nel capoluogo. A Milano città, infatti, secondo alcuni calcoli manca meno del 2 per cento dei medici di medicina generale, ma la percentuale sale fino al 16 per cento negli altri comuni.

In tutta la Città metropollitana, secondo il bollettino ufficiale di Regione Lombardia del 9 giugno, sono vacanti 211 posti su 1.900 medici di base previsti. Per questo è stato organizzato un presidio di fronte alla sede Ats di via Marzabotto a Corsico per sabato 26 giugno alle undici di mattina. Vi parteciperanno anche il sindaco di Corsico Stefano Ventura e i suoi colleghi di Buccinasco, Rino Pruiti, Cesano Boscone, Simone Negri, e Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero.

Venti medici mancanti nel sud-ovest

«I sindaci - si legge in una nota - scenderanno in piazza per denunciare la grave carenza di medici di medicina generale che affligge tutto il sud-ovest milanese: infatti, solo nel distretto dell’At sud-ovest di Milano ne mancano venti: dieci tra Cesano Boscone e Corsico e altrettanti fra i Comuni di Buccinasco, Trezzano e Cusago».