In Lombardia mancano più di 1.100 medici e pediatri di base

La Lombardia ha pubblicato l'elenco dei territori dove mancano medici e pediatri di base. Sono disponibili 1.166 posti, in crescita rispetto al 2021 quando ne mancavano 964. Un problema che Letizia Moratti, assessora al welfare, definisce "nazionale" e aggiunge che "si trascina da anni". Secondo la vice presidente della giunta lombarda, "la questione verrà risolta completamente solo quando il nostro sistema sarà capace di formare in numero sufficiente il personale necessario".

Negli ultimi anni, le pubblicazioni hanno visto la partecipazione di un numero di candidati molto inferiore rispetto al numero di posti disponibili. La risposta della regione è stata quella di riaprire i termini dei bandi nel dicembre 2021, uno dei quali riservato a medici che frequentano il corso di formazione, come consentito dalle norme sull'emergenza pandemica. Tali corsisti hanno però un massimale limitato a 650 pazienti, fissato a livello nazionale. Malgrado ciò, è rimasto vacante oltre un terzo dei posti messi a bando.

La regione è poi impegnata a sostenere l'assunzione del personale amministrativo negli studi dei medici. Al momento, secondo i dati forniti da Palazzo Lombardia, sono circa 1.800 i medici che non si avvalgono dell'aiuto di collaboratori. Si stanno quindi studiando insieme ai sindacati e agli ordini professionali alcuni incentivi per la digitalizzazione e la connessione della banda larga per gli studi che ancora non ne sono provvisti.