Il paese milanese in cui la gente dovrà "rinunciare a curarsi"

A.A.A. dottore cercasi. Emergenza medico di base a Vittuone, paese milanese da 10mila abitanti. Da marzo prossimo, quando la dottoressa Valeria Rotiroti cesserà la sua attività, in città resteranno soltanto 4 medici di base, che si troveranno a gestire praticamente 2.500 pazienti a testa. Una situazione evidentemente insostenibile, tanto che il sindaco Laura Bonfadini ha subito scritto ad Ats per chiedere un intervento immediato.

"Era già successo nel recente passato che cittadini vittuonesi si trovassero senza medico di base e nella necessità di rivolgersi a medici che operano in altri comuni dello stesso ambito, e la situazione si andrà presto a ripetere, visto che ormai è noto che la dottoressa Valeria Rotiroti cesserà dal servizio nel mese di marzo", si legge sulla pagina social del comune. "Purtroppo, come il sindaco Laura Bonfadini ha comunicato ad Ats, la situazione a Vittuone si complicherà notevolmente, poiché resteranno solo 4 medici di medicina generale", hanno sottolineato dall'amministrazione.

“Ci troviamo nuovamente nella situazione in cui i cittadini vittuonesi non hanno la più pallida idea a quale medico potranno affidarsi, date le irrisorie disponibilità nell’area di riferimento e la mancanza di disponibilità sul territorio di Vittuone, dove peraltro hanno trovato accoglienza cittadini di altri comuni", ha rimarcato il sindaco nella sua lettera ad Ats. "Le persone in difficoltà come sempre saranno specialmente gli anziani e coloro che non hanno familiari. Per queste persone spesso significa rinunciare a curarsi", ha sottolineato la Bonfadini.

"Ora è necessario trovare insieme soluzioni che garantiscano il diritto alla salute dei cittadini. Per rispondere alle esigenze dei pazienti che saranno privi di un medico di riferimento a seguito della cessazione dell’attività della dottoressa Rotiroti, chiedo che Ats si attivi su Vittuone con un servizio di continuità assistenziale, come già fatto a Inveruno a seguito delle dimissioni della dottoressa Balti. Per quanto riguarda i locali - ha concluso il sindaco - il comune di Vittuone si occuperà di trovare una soluzione. Gli anziani e i fragili vittuonesi hanno bisogno di soluzioni rapide e noi siamo a disposizione".